Son dakika haberi! Kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

19.06.2022 01:26

Son dakika haberine göre Kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

KONYA - Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Doç. Doktor Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park üzerinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki Y.T., yanında bulunan bıçakla Mustafa Kaya'yı göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Mustafa Kaya ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ağır yaralı Mustafa Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayın şüphelisinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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