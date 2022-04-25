Son dakika 3. sayfa: Kavşaktan dönen otomobile çarpan motosikletli kurye metrelerce savruldu... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kavşaktan dönen otomobile çarpan motosikletli kurye metrelerce savruldu... O anlar kamerada

25.04.2022 18:15

Bir son dakika haberine göre Kavşaktan dönen otomobile çarpan motosikletli kurye metrelerce savruldu.

Kavşaktan dönen otomobile çarpan motosikletli kurye metrelerce savruldu... O anlar kamerada

KÜTAHYA Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kütahya'da mart ayında meydana gelen trafik kazasının görüntüsünü paylaştı.

Kütahya merkez Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerinde kavşaktan dönmekte olan otomobile motosikletli kurye çarptı. Kurye çarpmanın ektisi ile metrelerce ileri savruldu. Kaza anı MOBESE kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, yaralı kuryenin hastaneye kaldırdığı öğrenildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Kütahya, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kavşaktan dönen otomobile çarpan motosikletli kurye metrelerce savruldu... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kavşaktan dönen otomobile çarpan motosikletli kurye metrelerce savruldu... O anlar kamerada - Son Dakika
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