Son dakika 3. sayfa: Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

28.04.2022 12:57
Son dakika 3. sayfa: Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Kayalıklardan düşen 21 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Kayalıklardan düşen 21 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Yelkenkaya Caddesinde bulunan metruk villaların olduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege Üniversitesinde öğrenci olan Barış Toptaş (21), isimli bir genç, arkadaşlarının yer aldığı sosyal medya grubundan 'Herkes hakkını helal etsin. Kayalıkların olduğu burundayım' diye mesaj attı. Mesajı gören arkadaşları, Toptaş'ın durumuna endişelenerek onu defalarca aradı. Toptaş'ın cep telefonuna gelen çağrılara cevap vermemesi üzerine arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelerek araştırma yaparak 10 metre falezden aşağıya inen ekipler, sahilde Toptaş'ın hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Ekiplerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından genç üniversite öğrencisinin düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Barış Toptaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden gencin, boş zamanlarında inşaat işiyle uğraşan babasına yardım ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika 3. sayfa: Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

YORUMLAR
500

Üniversite, Kocaeli, Medya, Ege, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Yeni doğan buzağın kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
12:35 Sosyal medya hesabından dini değerlere hakaret etmişti! Önce hapsi istendi sonra salıverildi!
12:33 Kadınlara para verip falakaya yatırıyordu! O kargocunun 9 yıla kadar hapsi isteniyor
12:18 Canlı yayında duygusal anlar! 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' temalı video büyük ilgi çekti
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
11:52 Pegasus çalışanları içki masasında Kadir Gecesi paylaşımı yaptı, tepkiler çığ gibi büyüdü
10:52 Taksiciler Odası Başkanı yapılan zammı beğenmedi: İstediğimiz oranda zam yapılırsa, taksici de gitmemezlik yapmaz
11:49 Putin'in sevgilisi kameraların karşısına çıktı: Savaşın sembolü Z' harfinin önünde poz verdi
11:47 Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 13:04:50. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement