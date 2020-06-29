Son dakika 3. sayfa: Kayseri'de altın madeni işçilerini taşıyan servise ateş açıldı: 3 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de altın madeni işçilerini taşıyan servise ateş açıldı: 3 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde altın madeni işçilerini taşıyan servise ateş açılması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Gömedi Mahallesinde meydana gelen olayda, altın madeninde çalışan işçileri taşıyan servise kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlar ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu çıkan saçmacıların isabet ettiği 3 işçi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak incelme yaptı. Güvenlik güçleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Gömedi Mahalle Muhtarı İsmail Develi oğlu, "Ben Develi'den köydeki eve geldim. Burada kalabalığı görünce buraya geldim ama bu ara olan olmuş. Yolu çevirenler yaya bir şekilde kaçmışlar arazinin içine doğru. Kimdir nedir, köylüyle alakası yok. Köyde böyle bişi zaten olmaz. Bizim köyde, köyden bir Allah'ın kulu çıkıpta buradan ekmek yediği yerin önün aracın önüne çıkıpta aracın önünü kesmez, çevirmez. Bizde kesinlikle böyle bişi olmaz. Köyle alakası yok bence bu olayın. Valla burada dediklerine göre 3 yada 4 kişi yaralı. Şükür ağır bir yaralı yokmuş heralde. Ağır değilmiş durumları" ifadelerini kullandı.