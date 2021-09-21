Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ Terör Örgütünün mahrem imamları tarafından sabit hatlardan arandıkları tespit edilen 7 eski askeri öğrenci gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında örgüt mahrem imamları tarafından sabit hatlardan arandıkları tespit edilen 7 eski askeri öğrencinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika