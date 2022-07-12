Son dakika 3. sayfa: Kayseri'de şüpheli ölüm - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kayseri'de şüpheli ölüm

12.07.2022 13:15
Son dakika 3. sayfa: Kayseri'de şüpheli ölüm

Son dakika haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 65 yaşındaki şahıs, yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 65 yaşındaki şahıs, yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisarcık Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Hayrullah B.'den (65) haber alamayan yakınları eve geldi. Şahsı hareketsiz şekilde yatan gören yakınları, durumu ihbar etti. İhbar üzerinde eve giden sağlık ekipleri Hayrullah B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yapyı. Hayrullah B.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kayseri'de şüpheli ölüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kayseri'de şüpheli ölüm - Son Dakika
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