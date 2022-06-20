Son dakika 3. sayfa: Kayseri'de uyuşturucu imalatı yapılan eve operasyon - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kayseri'de uyuşturucu imalatı yapılan eve operasyon

20.06.2022 23:32
Son dakika 3. sayfa: Kayseri'de uyuşturucu imalatı yapılan eve operasyon

Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, evinde uyuşturucu madde imalatı yapan şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, evinde uyuşturucu madde imalatı yapan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.G.'nin uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde imali yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın adresini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi, esrar bitkisi imalatı için düzenek ve düzenek içerisinde 1 adet ışık ölçer cihaz, 1 adet güneş ışığından korumak için çadır, 1 adet ölçüm cihazı, 15 adet fan, 9 adet LED ışık, 3 adet alüminyum havalandırma borusu, 1 adet nemlendirme cihazı, 7 adet kenevir bitkisi yetiştirme amaçlı kimyasal ilaç, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet kartuş ele geçirdi. Operasyon çerçevesinde 2 şüpheli hakkında işlem yapılırken, M.G. gözaltına alındı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kayseri'de uyuşturucu imalatı yapılan eve operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kayseri'de uyuşturucu imalatı yapılan eve operasyon - Son Dakika
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