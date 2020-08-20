Son dakika 3. sayfa: Kayseri polisi suça geçit vermiyor - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Kayseri polisi suça geçit vermiyor

Son dakika haberleri... Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda suça karışan şüpheliler kısa süre içerisinde yakalandı.

Son dakika 3. sayfa: Kayseri polisi suça geçit vermiyor, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda suça karışan şüpheliler kısa süre içerisinde yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların istatistik bilgileri paylaşıldı. Ekiplerin çalışmaları şu şekilde:

Cinayet Büro Amirliği

1'i kasten öldürme, 1'i şüpheli ölüm olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 2 olayda yakalanan, 6 şüpheliden 2'si tutuklanmış olup, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir.

Gasp Büro Amirliği

1'i yağma, 1'i Nitelikli Dolandırıcılık-Resmi Belgede Sahtecilik (Rüşvet) olayı olmak üzere toplam 2 olayda, 4 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmış olup, 3 şüphesi şahıs ise tutuklanmıştır.

Ahlak Büro Amirliği

5 cinsel içerikli suçtan adli işlem yapılan 7 şüpheliden 1'i tutuklanmış olup, 3 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca 20 fuhuş olayında 41 şahsa ve korona virüsle (covid-19) mücadele kapsamında 38 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenmiştir. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 7 ev ilgili komisyon kararı ile kapatılmıştır.

Hırsızlık Büro Amirliği

6'sı ikametten, 10'u işyerinden, 3'ü otodan, 4'u açıktan, 1'i hayvan hırsızlığı olmak üzere 24 olay aydınlatılmıştır. Olaylarda gözaltına alınan 20 şahıstan, 9'u tutuklanmış, 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış olup, 10 şahıs ise serbest bırakılmıştır. Aranması olan 5 şahıs yakalanarak ilgili birimlere teslim edilmiştir.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği

11'i oto, 1 Kamyon ve 15 motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 27 olay meydana gelmiştir. İlimizden çalıntı olan 11 oto, 1 kamyon ile 6 adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edilmiştir. Olaylarda gözaltına alınan 16 şahıstan, 3 şahıs tutuklanmıştır. 1 şüpheli şahsa denetimli serbestlik verilmiş olup, 10 şahıs ise serbest bırakılmıştır.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği

Kayseri'de haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 431 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş olup, yakalanan şahıslardan 204'ü tutuklanmıştır.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı talimatları gereğince 27 ayrı soruşturma dosyası ile İlimizde meydana gelen 1 ayrı dolandırıcılık olayında 4 şüpheli, yankesicilik olayında 4 şüpheli yakalanarak gerekli işlemleri yapılmıştır. Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 1 vatandaşımızın dolandırıcılara 30 bin TL para göndermesi engellenmiş ve 10 aranan şahıs yakalanarak ilgili birimlere teslim edilmiştir.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği

Kayıp müracaatı alınan 99 şahıstan 87'si bulunmuş olup, 12 kayıp şahsın ise arama çalışmalarına devam edilmektedir. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 18:02

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kayseri polisi suça geçit vermiyor - Son Dakika
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