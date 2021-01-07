Kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı - Son Dakika

Kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı

IĞDIR - Iğdır'da dikkatsizlik nedeni ile meydana gelen trafik kazası, MOBESE kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Iğdır- Tuzluca karayolu Evren Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen sürücü, ana cadde üzerinde seyreden aracı görmeyince kaza kaçınılmaz oldu. Yolun karşısına geçmek isteyen sürücü dikkatsizliği yüzünden kazaya sebep oldu. Yaşanan kaza anları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasına yansıdı.

Kazada maddi hasar meydana geldi.