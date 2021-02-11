Son dakika 3. sayfa: Kaza yapan sürücü kız arkadaşının yaralandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Kaza yapan sürücü kız arkadaşının yaralandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı

11.02.2021 03:41

Son dakika haberlerine göre Kaza yapan sürücü kız arkadaşının yaralandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı Kadıköy'de direğe çarpan otomobil hurdaya döndü Kadıköy'de aydınlatma direğine çarpan araç hurdaya dönerken kazada bir kişi yaralandı.

Kaza yapan sürücü kız arkadaşının yaralandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Kadıköy'de direğe çarpan otomobil hurdaya döndü

İSTANBUL - Kadıköy'de aydınlatma direğine çarpan araç hurdaya dönerken kazada bir kişi yaralandı. Araç sürücüsü kız arkadaşının yaralandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay 02: 00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat Üçkardeş 34 DEJ 724 plakalı Kia Pikanto markalı otomobili ile direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yanında bulunan kız arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Aydınlatma direği yol kenarındaki bir iş yerinin üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sürücünün yaralanan kız arkadaşı ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Arkadaşının yaralanmasının ardından sürücü Murat Üçkardeş'in olay yerinde ağladığı görüldü. Araç ve aydınlatma direğinin düştüğü iş yeri hasar görürken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören Ege Yüce isimli vatandaş: "Biz çalışıyorduk bir ses geldi. Sesi duyunca baktık arabanın önü havaya kalktı. Sonra yan tarafa doğru döndü. Direğe vurdu. Adamın kız arkadaşı bileğini ve bacağını tutuyordu.ambulans çağırdık hastaneye gittiler" dedi.

Son dakika 3. sayfa: Kaza yapan sürücü kız arkadaşının yaralandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son dakika 3. sayfa: Kaza yapan sürücü kız arkadaşının yaralandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son dakika 3. sayfa: Kaza yapan sürücü kız arkadaşının yaralandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son dakika 3. sayfa: Kaza yapan sürücü kız arkadaşının yaralandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Otomobil, Kadıköy, Mayıs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kaza yapan sürücü kız arkadaşının yaralandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika


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