Kazada hayatını kaybeden iş adamı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kazada hayatını kaybeden iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK - Kuzey Marmara Otoyolu'nde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kdz. Ereğlili iş insanı Mehmet Kutsi Başsarıoğlu düzenlenen cenaze töreni ile son yoluluğuna uğurlandı.

İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Akmeşe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kutsi Başsarıoğlu idaresindeki 67 LF 362 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle İ.D. yönetimindeki 41 HB 519 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yaklaşık 60 metre kamyonun altında sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan iş insanı Mehmet Kutsi Başsarıoğlu'yu kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılan Başsarıoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Kdz. Ereğli ilçesinde Giz Denizcilik firmasının Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Kutsi Başoğlu için bu gün Cuma Namazı sonrası Bozhane Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Başsarıoğlu alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Kepez Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Başsarıoğlu'nun ailesi, iş insanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.