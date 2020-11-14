Son dakika 3. sayfa: Kazada telef olduğu düşünülen inek bir anda canlandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Kazada telef olduğu düşünülen inek bir anda canlandı
14.11.2020 20:29
Son dakika habere göre Karabük'te seyir halindeki hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan ineğe çarptı.
Karabük'te seyir halindeki hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan ineğe çarptı. Kazada telef olduğu sanılan inek bacağından çekilince bir anda canlandı.
Kaza, Karabük- Eskipazar karayolu Söğütlüçeşme mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün isminin öğrenilmediği 78 BK 865 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan ineğe çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle inek yere yıkıldı. Telef olduğu düşünülen inek bacağından tutulup kenara çekilince ayaklanıp olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedilirken, araçta maddi hasar oluştu. - KARABÜK
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