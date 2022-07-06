Kazakistan'ın Atırau eyaletinin Zhylyoi bölgesinde Tengiz petrol sahasında şiddetli bir patlama yaşandı. Yerel saatle 09.55 sıralarında meydana gelen kazada 30'lu yaşlarda 2 işçi hayatını kaybetti, en az 3 işçi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor. Patlamanın, boruların test edildiği anda yaşandığı öğrenildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NURSULTAN

Kaynak: İHA

Kazakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Kazakistan'da petrol sahasında patlama: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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