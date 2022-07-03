Son dakika 3. sayfa: Kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp 7 vatandaşı 1 milyon TL'ye yakın dolandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp 7 vatandaşı 1 milyon TL'ye yakın dolandırdı

03.07.2022 14:44
Son dakika 3. sayfa: Kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp 7 vatandaşı 1 milyon TL'ye yakın dolandırdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kendini jandarma personeli olarak tanıtıp 4 ilde 7 vatandaşı 1 milyon TL'ye yakın dolandıran şahıs, 11 vatandaşı dolandırmaya çalıştığı sırada Isparta'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Kendini jandarma personeli olarak tanıtıp 4 ilde 7 vatandaşı 1 milyon TL'ye yakın dolandıran şahıs, 11 vatandaşı dolandırmaya çalıştığı sırada Isparta'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden vatandaşları sabit ev telefonlarından arayan H.D. kendisini jandarma personeli olarak tanıttı.

Şahıs, Isparta ilinde 3, Afyonkarahisar, Aydın, Kütahya ve Muğla illerinde birer olay olmak üzere toplam 7 vatandaşı 58 bin 850 TL, 3 bin euro ve 783 bin 650 TL değerinde altını elden alarak toplam 895 bin TL dolandırdı.

Şüpheli H.D. 30 Haziran 2022 tarihinde Denizli ilinden Isparta iline plakasız motosiklet ile gelerek aynı taktik ve yöntemleri kullanmak suretiyle Eğirdir ilçe ve köylerinde 11 vatandaşı dolandırmaya çalıştığı sırada Suç Araştırma Timi (JASAT) İstihbarat unsuru ve Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından icra edilen takip ve operasyon sonucunda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanarak adli makamlara sevk edilen H.D., tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA

YORUMLAR
500
Kendisini bakan yakını olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli, tutuklandı Kendisini bakan yakını olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli, tutuklandı İcra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağını vaat etti, 4 milyon TL dolandırdı İcra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağını vaat etti, 4 milyon TL dolandırdı Bakan Kurum: 7 İlimize 47 Milyon TL Acil Yardım Ödeneği Gönderdik Bakan Kurum: 7 İlimize 47 Milyon TL Acil Yardım Ödeneği Gönderdik
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp 7 vatandaşı 1 milyon TL'ye yakın dolandırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 14:47:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp 7 vatandaşı 1 milyon TL'ye yakın dolandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement