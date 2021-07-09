Muğla'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.U.Ç'nin Akarca Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.