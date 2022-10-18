Kilis 3. sayfa: Kilis'te hemşire eşini öldüren zanlıya müebbet hapis cezası

Kilis'te hemşire eşini öldüren zanlıya müebbet hapis cezası

KİLİS - Kilis'te tabancayla hemşire eşini öldüren, bir hemşireyi de yaralayan eski polis memuru Hasan Solak'ın yargılandığı davada üçüncü duruşmada, müebbet hapis cezası ve 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Hasan Solak, öldürülen hemşire Fatma Solak'ın yakınları, iki tarafın avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

22 Mart 2022 yılında hastane önünde eşi Fatma Solak'ı öldüren, orada bulunan arkadaşı S.Ç'yi de yaralayan Hasan Solak hakkında, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla olası kastla yaralama" suçundan ise 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Duruşmada söz alan sanık Solak, daha önceki duruşmadaki ifadelerini tekrarladı. Bir önceki duruşmada, Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanık Hasan Solak'ın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma çıkışında bir açıklama yapan müşteki avukatı Erdal Emir, Bugün karar duruşmasının görüldüğünü ifade ederek, "Sanık Hasan Solak'ın müebbet hapis cezasına çarpıtıldı. Hasan Solak, hastane önünde canavarca bir his ile kaynanasını öldürememesinden dolayı kin ve nefretle eşini öldürülmesi nedeniyle karar verildi. Müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Ayrıca orada bulunan hemşirenin yaralanmasıyla ilgili olarak ta 1 yıl 8 ay hapis ceza almıştır" dedi.

Olayın geçmişi

Hasan Solak, 22 Mart 2022'de Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi Fatma Solak ile karşılaşmış, çıkan tartışma sonrası tabancayla eşine ateş etmişti. Seken kurşunlardan biri olay yerinde bulunan hemşire S.Ç'ye isabet etmişti. Yaralanan iki kadın, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hemşire Solak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, zanlı ise tutuklanmıştı.