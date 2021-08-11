Kırıkkale'de malzeme deposunda yangın - Son Dakika

Yangın, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir firmaya ait depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

Karadeniz felaketi yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreyi buldu

Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?