Evin tek evladı helikopter kazasında şehit düştü - Son Dakika

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Evin tek evladı helikopter kazasında şehit düştü

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu'nun acı haberi baba ocağına ulaştı

KIRIKKALE - Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Cougar tipi bir helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu'nun baba ocağına acı haber bildirildi.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter düştü. Bölgede yapılan çalışma da helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2'si ise yaralandı. Şehit askeri personellerden birinin Kırıkkaleli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu olduğu öğrenildi.

Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu ve beraberindekiler, Şehit Ömer Umulu'nun şehadet haberini, Çalılıöz Mahallesi'nde ikamet eden baba ocağına ulaştırdı. Muharrem-Hafize Umulu çiftinin tek evladı olan 40 yaşındaki şehit Ömer Umulu'nun evli olduğu ve 6 yaşında Eslem Evra, 15 yaşında Abdullah Arda ve 9 yaşında Ahmet Aras isimli 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından evinin bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı.