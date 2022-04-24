Son dakika 3. sayfa: Kırklareli'nde orman yangını: 12 dekar alan zarar gördü - Son Dakika

Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangında 12 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Üsküp beldesi Kocadere mevkiinde dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şubesi ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında 12 dekar alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KIRKLARELİ