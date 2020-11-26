Son dakika 3. sayfa: Kırşehir'de kaza 3 yaralı - Son Dakika

Kırşehir'de hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre B.K.,(42) yönetimindeki 43 RR 586 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile birlikte Ü.Y. ve M.Y., AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR