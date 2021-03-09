Kısıtlama saatinde dükkanında silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Kısıtlama saatinde dükkanında silahlı saldırıya uğradı

İSTANBUL - Üsküdar'da esnaf olan bir vatandaş kısıtlama nedeniyle dükkanını kapadığı esnada içeriye gelen bir şahıs ile yaşadığı tartışma sonrası bacak ve kasıklarından silahla vurularak yaralandı. Saldırgan şahıs ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olay, Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Bosna Bulvarı'nda saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mesut H. İsimli şahıs, Hüseyin Tek isimli şahsın bulunduğu gümrük malları satan dükkana geldi. İkili arasında başlayan konuşma, kısa süre sonra sözlü tartışmaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Mesut H. yanında getirdiği silah ile Hüseyin Tek isimli şahsı bacak ve kasığından vurarak yaraladı. Hüseyin Tek aldığı kurşun darbesiyle yere yığılırken, saldırgan Mesut H. ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralı Hüseyin Tek'i Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.