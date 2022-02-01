Üye Girişi
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

01.02.2022 05:43

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın panik oluşturdu.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın panik oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın havadan da görüntülendi.

Yangın, Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Panik oluşturan yangın, ekiplerin kısa sürede ettiği müdahale neticesinde daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiyenin yangına müdahalesi havadan da görüntülendi.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

YORUMLAR
500

geri dönüşüm, İtfaiye, Kocaeli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:04 Muğla'da feci olay! Eski eşi ve ailesini çocuklarının gözleri önünde bıçakladı
00:54 Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi yaşamını yitirdi
00:47 Doğal gazda mesken ve sanayi tarifesi aynı kaldı, santrallere yüzde 14 zam yapıldı
00:46 Ünlü kahinden insan ömrü hakkında ilginç sözler! 2040'ı gördüğünü iddia etti
00:12 Son Dakika: Fenerbahçe'de şaşırtan veda! Alman yıldız Danimarka ekibine kiralandı
00:08 Evinin penceresine konan kelebekteki bu detay büyük şaşkınlık yarattı!
00:06 Elektrik tarifesindeki yeni düzenleme vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? İşte oranlar
23:47 Korkutan kaza! Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
23:46 Ay-Yıldızlı ekip dört gözle haber bekliyor! Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav resmen Premier Lig'de
23:44 Nihat Doğan, Ece Erken'e seslendi! Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında gündem olacak sözler: Ganimeti paylaşamadılar mesele bu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 06:10:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement