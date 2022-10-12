Son dakika 3. sayfa: Kocaeli'de uyuşturucu madde operasyonu - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kocaeli'de uyuşturucu madde operasyonu

12.10.2022 20:47
Son dakika 3. sayfa: Kocaeli'de uyuşturucu madde operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonla 54 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken bir şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonla 54 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken bir şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde narkotik madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 54 gram marihuana adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el konulurken M.Ç. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kocaeli'de uyuşturucu madde operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kocaeli'de uyuşturucu madde operasyonu - Son Dakika
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