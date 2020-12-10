Son dakika 3. sayfa: Kömürlükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Kömürlükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü
10.12.2020 14:20
Son dakika haberleri... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinin kömürlüğünde yangın çıktı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinin kömürlüğünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Altay Mahallesi Tınaztepe Sokak üzerinde Mustafa K.G.'ye ait apartman dairesinin kömürlük kısmında yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı.
Yangın sırasında apartmanda ve sokakta kısa süreli panik yaşandı. - MANİSA
Son Dakika İngiltere'de ilk aşının yapıldığı 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalanan hırsızların kaçış anı anbean kamerada Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti