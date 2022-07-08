Son dakika haber: Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

08.07.2022 18:12
Son dakika haber: Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Son dakika haber: Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolunda İncesu köyü yol ayrımında meydana geldi. Sungurlu'dan Boğazkale istikametine seyir halinde olan N.K. yönetimindeki 06 DG 2122 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü N.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan T.K., A.K. ve M.K. yaralandı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili olarak başlattığı incelemenin devam ettiği bildirildi.

(Serkan Şansever - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

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