Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan tır ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan tır ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı

16.07.2022 23:37
Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan tır ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan tırın ağaçlık alana devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan tırın ağaçlık alana devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yenice-Karabük karayolu Balıkısık mevkiinde meydana geldi. Eşref S. yönetimindeki 55 ACS 997 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaçlık alana devrildi. Demiryoluna düşmekten son anda kurtulan tırın sürücüsü kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan tır ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan tır ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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