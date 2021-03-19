Konya'da alışveriş merkezinde yangın - Son Dakika

Konya'da alışveriş merkezinde yangın
19.03.2021 17:12
Konya'da alışveriş merkezinde yangın Konya'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Konya'da alışveriş merkezinde yangın
KONYA - Konya'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde inşaat halindeki bir mağazadaki inşaat malzemelerinin alev alması nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve çalışanlar tedbir amaçlı dışarı çıkartılırken, yangın kısa sürede AVM'deki görevliler tarafından söndürüldü. Sağlık ekipleri tedbir amaçla AVM önünde bir süre bekledi. Alışveriş merkezinde oluşan duman vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
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