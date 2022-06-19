Konya'da ciple motosikletin çarpıştığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Konya'da ciple motosikletin çarpıştığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı

19.06.2022 13:05

Konya'da ciple motosikletin çarpıştığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı Konya'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Konya'nın Kulu ilçesinde kavşakta cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet...

Konya'da ciple motosikletin çarpıştığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı

Konya'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde kavşakta cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kulu ilçesi Meteoroloji Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikameti seyir halinde M.D., idaresindeki yabancı plakalı EN MD 1974 plakalı BMW marka cip, kavşakta Abdullah Pınarlı, idaresindeki 07 ATE 992 plakalı motosikletle çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü ve yolcu Mehmet Ali G. yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Abdullah Pınarlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralı ise Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da ciple motosikletin çarpıştığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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