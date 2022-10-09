Kaza, saat 17.00 sıralarında Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Öztürk idaresindeki 42 AFS 364 plakalı Man marka pancar yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Belkaya, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Konya'da tır devrildi, sürücüsü öldü - Son Dakika

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