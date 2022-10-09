Son dakika 3. sayfa: Konya'da tır devrildi, sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Konya'da tır devrildi, sürücüsü öldü

09.10.2022 20:03
Son dakika 3. sayfa: Konya'da tır devrildi, sürücüsü öldü

Son dakika haberi: Konya'nın Ereğli ilçesinde pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Öztürk idaresindeki 42 AFS 364 plakalı Man marka pancar yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Belkaya, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Konya'da tır devrildi, sürücüsü öldü - Son Dakika

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