Son dakika 3. sayfa: Konya Polisinden FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Konya Polisinden FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı

11.05.2022 11:32
Son dakika 3. sayfa: Konya Polisinden FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'da FETÖ Silahlı Terör Örgütünün örgüt tabanını korumak için yeniden yapılandığı hakkında devam eden soruşturmada;

Konya'da FETÖ Silahlı Terör Örgütünün örgüt tabanını korumak için yeniden yapılandığı hakkında devam eden soruşturmada; örgüt üyelerini 'gaybubet' ismini verdikleri evlerde sakladıkları ve örgüt tabanını kaybetmemek için daha önceden haklarında işlem yapılmış örgüt üyeleri ve yakınlarına 'muavenet' adı altında para yardımı yaptıkları bilgisi üzerine Konya ve Ankara'da yapılan operasyonda 24 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlarla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) Müdürlüğünce aylar süren takip sonucunda Ankara ve Konya illerinde dün 24 şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında meslekten ihraç "Emniyet Müdürü, Komiser, Polis Memuru, Öğretmen ve Sağlık Personelinin" de bulunduğu 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bunların birçoğunun yazılımı örgüte ait haberleşme programı kullandığı ve örgüt içerisinde mahrem hizmetlerde görev yaptığı belirlendi. Yakalanan şahıslara daha önce de örgüt üyesi ve yönetici olmaktan işlem yapıldığı belirlendi. Şahısların, FETÖ Silahlı Terör Örgütü içerisinde mahrem hizmetler olarak adlandırılan emniyet mahrem yapısında üst düzey müdür yardımcısı sıfatı taşıyan veya mahrem imamlık yapan şahıslar hakkında devam eden soruşturmalar nedeniyle yakalanmamak için "Gaybubet" ismini verdikleri gizli evlerde kaldıkları tespit edildi. Şahıslar uzun süren takipler sonucunda saklandıkları ev ve ofis gibi yerlerde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 5 şüphelinin üst düzey örgüt mensubu olduğu ve haklarında devam eden soruşturmalar nedeniyle firar olarak arandığı tespit edildi.

Terör örgütüne finansal destek sağlamışlar

Yakalanan şüphelilerin, mütevelli denilen esnafla kısa süren görüşmeler yaparak örgüte finansal destek sağladığı, haklarında işlem yapılmış olan örgüt üyeleri veya yakınları ile sokak, park gibi kalabalık ortamlarda buluşmalar yaparak döviz-para verdiği, örgüt olarak 'muavenet' şeklinde adlandırılan maddi yardımlarda bulunduğu anlaşıldı. Örgüt adına faaliyetleri yürüten firari emniyet mahrem imamlarının örgüt üyeleriyle 'internet tabanlı programlardan görüştükleri, kullandıkları programları 10 dakika içerisinde silme şeklinde ayarladıkları belirlendi. Yapılan aramalarda çeşitli ülkelere ait yüksek miktarda döviz, propaganda amaçlı kullanılan çok sayıda örgütsel yayın ve dijital materyal elde edildi. - KONYA

Son dakika 3. sayfa: Konya Polisinden FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Konya Polisinden FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı

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Konya merkezli 'FETÖ'nün yeniden yapılanması' operasyonunda 24 şüpheli yakalandı Konya merkezli 'FETÖ'nün yeniden yapılanması' operasyonunda 24 şüpheli yakalandı Aranan FETÖ şüphelisi Sarıyer'de yakalandı Aranan FETÖ şüphelisi Sarıyer'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Terör, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Konya Polisinden FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Konya Polisinden FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı - Son Dakika
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