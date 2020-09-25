Kop tünelindeki patlamada yaralanan işçiler olay anını anlattı - Son Dakika

Kop tünelindeki patlamada yaralanan işçiler olay anını anlattı

-"Aynı filmlerdeki gibi patlamanın şiddeti bizi duvarlara, tavana fırlattı, 50 -60 metre sürüklendik. Can havliyle kendimizi dışarı attık"

BAYBURT - Bayburt- Erzurum kara yolu üzerinde yapımı devam eden Kop tünelinde meydana gelen patlamada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan işçiler olay anını Vali Cüneyt Epcim'e anlattılar. Yaralı işçi, "Aynı filmlerdeki gibi patlamanın şiddeti bizi duvarlara tavana fırlattı, 50-60 metre sürüklendik. Can havliyle kendimizi dışarı attık" dedi.

Kop tünelinde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 11 işçi yaralandı. Kop tünelinde su boşaltma çalışması yapıldığı sırada gaz sıkışmasından dolayı meydana gelen patlamanın ardından Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, olay yerinde incelemede bulundu.

Olayda yaralanan ve durumu ağır olan 2 kişi Erzurum'a, vücudunda yanıklar olan 1 kişi de Trabzon'a sevk edilirken diğer 8 kişi ise Bayburt'taki hastanede tedavi altına alındı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Yaralı işçilere geçmiş olsun temennisinde bulunan Vali Epcim'e olay anını dinledi.

Yaralı işçi olayı şöyle anlattı:

"Bir anda bir ses duyduk. Koku falan almadık. Bir anda bir rüzgar geldi sanki. Aynı filmlerde insanlar böyle kağıt gibi duvarlara uçarak çarpıyor ya bizde duvara tavana çarptık. 50- 60 metre sürüklendik. Ben öldüm sandım ölmemişim. Bilimcim yerine geldi ses kesildi durdu. Çevredeki insanları çağırarak kendimizi dışarı atmak için o can havliyle dışarı çıktık."

Vali Epcim'in hastane ziyaretine Erzurum'un Aşkale ilçe Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış'ta eşlik etti.