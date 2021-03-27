Son dakika 3. sayfa: Köpeği ormanda ağaca bağlayıp ölüme terk ettiler

Son dakika haberleri... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Sülemiş Çamlığında bir ağaca iğle bağlı halde bulunan köpek, bir vatandaşın ihbarı üzerine Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerince kurtarılarak koruma altına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Sülemiş Çamlığında bir ağaca iğle bağlı halde bulunan köpek, bir vatandaşın ihbarı üzerine Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerince kurtarılarak koruma altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi Sülemiş Çamlığı içerisinde bir ağaca iple bağlanmış şekilde bitkin düşmüş bir köpeği görenler durumu hayvan barınağına bildirdi. İhbar üzerine Sülemiş ormanına gelen hayvan barınağı yetkilileri ağaca iple bağlı köpeği kurtararak koruma altına aldı. Hayvan barınağında muayenesi yapılan köpeği, Kadirli Ülkü Ocağı Başkanı Buğrahan Çulha sahiplendi. - OSMANİYE

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