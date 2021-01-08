Son dakika 3. sayfa: Kosova'da yangında yaralanan 2 kişi Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Kosova'nın Ferizovik şehrinde bir restoranda meydana gelen patlama sonrası ağır yaralanan 6 kişiden 2'si uçakla Türkiye'ye getirildi. Kosava'dan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildikten yaralılar tedavileri için Kartal Lütfi Kırdar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kosova'nın Ferizovik şehrinde dün bir restoranda meydana gelen patlama sonucu 6'sı ağır olmak üzere toplamda 40 kişi yaralanmıştı. Ferizovik Belediye Başkanı Agim Aliu ise yaralıların tedavisi için Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ile irtibata geçmiş yaralıların tedavisi için Türkiye'den yardım talep etmişti.

Kosava'nın yardım talebi sonrası yetkililer harekete geçti. Patlamada ağır yaralanan 6 kişiden 2'si Kosova'dan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi. Giriş işlemleri tamamlanan yaralılar tedavileri tamamlanmak üzere Kartal Lütfi Kırdar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL