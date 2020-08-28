Son dakika 3. sayfa: Kozan'daki orman yangını şüphelileri adliyede

Son dakika 3. sayfa haberi: Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. 23 Ağustos Pazar günü ilçeye bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan ve 3 günde söndürülen 200 hektar kızılçam ormanının kül olduğu yangınla ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Bu şahısların ifadeleri doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulamaları tamamlanan S.C., M.U., Ö.U. ve B.O. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - ADANA

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