Son dakika 3. sayfa: Kumar baskınında güldüren görüntü...Polisi görünce kaçacak yer aradılar - Son Dakika

Kumar baskınında güldüren görüntü...Polisi görünce kaçacak yer aradılar

Adana'da polisin kahvehaneye yaptığı baskında pencereden kaçmaya çalışanlar karşılarında polisi görünce gözlerine ışık tutulmuş tavşana döndü

Polis yaptığı denetimlerde pandemi tedbirlerine aykırı hareket etmekten 330 kişiye 844 bin 765 lira para cezası uyguladı

ADANA - Adana'da polisin kahvehaneye yaptığı baskında pencereden kaçmaya çalışanlar ilginç görüntüler oluştururken, 330 kişiye 844 bin 765 lira para cezası uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri 44 kahvehanede pandemi kurallarına aykırı hareket edildiğini ve kumar oynatıldığını belirledi. Polis adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı. Yapılan baskında polis kapıyı çalınca kahvehanede olanlar pencereden kaçmaya çalıştı. Ancak burada da karşısında polisi gören vatandaşlar nereye kaçacağını bilemeyince ilginç görüntüler ortaya çıktı. Polis baskınlarda 44 iş yeri sahibine adli işlem başlatırken kahvehanede bulunan 330 vatandaşa pandemi kurallarına uymamaktan 844 bin 765 lira para cezası uyguladı.

Kahvehanelerde 24 bin 650 lira ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.