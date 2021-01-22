Son dakika 3. sayfa: Kumar baskınında polisi görünce masanın altında saklandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Kumar baskınında polisi görünce masanın altında saklandı
22.01.2021 13:24
Son dakika habere göre Kumar baskınında polisi görünce masanın altında saklandı İş yerindeki 16 kişiye toplam 50 bin 400 TL idari yaptırım uygulandı Hatay'da kumar oynanan iş yerine yapılan baskında bir kişi masanın altına gizlenirken polis tarafından yakalandı.
Kumar baskınında polisi görünce masanın altında saklandı
İş yerindeki 16 kişiye toplam 50 bin 400 TL idari yaptırım uygulandı
HATAY - Hatay'da kumar oynanan iş yerine yapılan baskında bir kişi masanın altına gizlenirken polis tarafından yakalandı. İş yerindeki 16 kişiye toplam 50 bin 400 TL idari yaptırım uygulandı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde Barbaros Mahallesi Nergiz Sokak'ta bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine baskın yaptı. İş yerinde kapıyı açan olmaması üzerine kapı çilingir yardımıyla açıldı. Polisleri karşılarında gören 16 şahıs kaçacak yer aradı. Şahıslardan biri kumar oynanan masanın altına saklanmış halde bulundu.
Y.K. isimli şahsa ait iş yerinin ruhsatı ve vergi levhasının olmadığı tespit edilirken şahıslara İl Hıfzısıhha Kanununa muhalefet suçundan toplam 50 bin 400 TL idari yaptırım uygulandı.
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