Son dakika 3. sayfa: Kumar baskınında polisi görünce masanın altında saklandı - Son Dakika

Kumar baskınında polisi görünce masanın altında saklandı

İş yerindeki 16 kişiye toplam 50 bin 400 TL idari yaptırım uygulandı

HATAY - Hatay'da kumar oynanan iş yerine yapılan baskında bir kişi masanın altına gizlenirken polis tarafından yakalandı. İş yerindeki 16 kişiye toplam 50 bin 400 TL idari yaptırım uygulandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde Barbaros Mahallesi Nergiz Sokak'ta bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine baskın yaptı. İş yerinde kapıyı açan olmaması üzerine kapı çilingir yardımıyla açıldı. Polisleri karşılarında gören 16 şahıs kaçacak yer aradı. Şahıslardan biri kumar oynanan masanın altına saklanmış halde bulundu.

Y.K. isimli şahsa ait iş yerinin ruhsatı ve vergi levhasının olmadığı tespit edilirken şahıslara İl Hıfzısıhha Kanununa muhalefet suçundan toplam 50 bin 400 TL idari yaptırım uygulandı.