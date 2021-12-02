Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: Kumarhaneye çevrilen derneklere eş zamanlı operasyon - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Kumarhaneye çevrilen derneklere eş zamanlı operasyon

02.12.2021 09:44
Son dakika 3. sayfa: Kumarhaneye çevrilen derneklere eş zamanlı operasyon

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3 farklı derneğe eş zamanlı olarak düzenlenen kumar operasyonunda 16 şahsa 21 bin 376 lira idari para cezası kesildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3 farklı derneğe eş zamanlı olarak düzenlenen kumar operasyonunda 16 şahsa 21 bin 376 lira idari para cezası kesildi.

112 Acil Çağrı Servisi ve CİMER'e gelen çok sayıda ihbarı değerlendiren Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde çalışma başlattı. Gerekli hazırlıkların ve savcılıktan alınan arama kararının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Çok sayıda resmi ve sivil polisin katılımı ile ilçede kumar oynandığı belirlenen 3 derneğe çok sayıda resmi eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, bina ve içerideki şahıslar didik didik arandı. Yapılan aramada; suç unsuru olarak 1540 lira para ile defter ve 122 adet de kumar pulu ele geçirildi. Söz konusu operasyonda gözaltına alınan 16 şahıs, işlemleri için emniyete götürüldü. Şahıslara, kumar oynamak suçundan toplam 21 bin 376 lira idari para cezası kesildi.

Operasyon sonucunda kumar oynanması için yer temin etmek suçundan 3 dernekle ilgili adli işlemler başlatıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde de 3 derneğe kumar operasyonu yapmış ve 8 şahsa toplam 38 bin lira idari para cezası kesilmişti. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Para Cezası, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kumarhaneye çevrilen derneklere eş zamanlı operasyon - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çinli bilim insanları koronavirüs varyantlarını yenen antikor geliştirdi 09:40 Çinli bilim insanları koronavirüs varyantlarını yenen antikor geliştirdi Sosyal medyada gündem oldu! Hekimlere yapılacak maaş zammı diğer sağlık çalışanlarının tepkisini topladı 09:37 Sosyal medyada gündem oldu! Hekimlere yapılacak maaş zammı diğer sağlık çalışanlarının tepkisini topladı MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi 08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Berat Albayrak detayı 07:10 Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Berat Albayrak detayı Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü 06:02 Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, 18:55 Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak 17:42 Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor 15:52 Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor

Son Dakika Haberleri
09:38 Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü
09:37 Sosyal medyada gündem oldu! Hekimlere yapılacak maaş zammı diğer sağlık çalışanlarının tepkisini topladı
09:35 Bahçeli'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan imalı cevap: Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?
09:03 Eski eş pompalı tüfekle dehşet saçtı! Genç kadın hayatını kaybetti, kardeşleri yaralandı
09:00 Bülent Arınç'a Ahmet Hakan'ın kedisi Sekter yanıt verdi!
08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi
08:51 Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar
08:49 Az daha profesör olacaktı! Meğer sadece Açıköğretim mezunuymuş!
08:39 Altı muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışması hazır!
08:35 Mansur Yavaş tehditlere yanıt verdi: Başka siyasi partilerin içişlerine karışmam!
Lise bahçesine dalan pitbull dehşet saçtı, 5 öğrenci yaralı Lise bahçesine dalan pitbull dehşet saçtı, 5 öğrenci yaralı         
09:40
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Bahçeli'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan manidar yanıt: Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı? Bahçeli'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan manidar yanıt: Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?         
09:22
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi         
07:07
Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti         
00:53
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi         
13:33
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 09:49:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kumarhaneye çevrilen derneklere eş zamanlı operasyon - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement