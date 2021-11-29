Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 yaralı

29.11.2021 15:24
Son dakika 3. sayfa: Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı otogar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu belirtilen Dinçer Ö. (43) yönetimindeki 09 BT 515 plakalı motosiklet, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada sürücü Dinçer Ö., kafasını kaldırım taşına çarparak ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Özkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, Dinçer Ö'nün sürücü ehliyetinin de olmadığını tespit etti. - AYDIN

Son dakika 3. sayfa: Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 yaralı

Kuşadası, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak 16:23 AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak Nadir görülen hastalık sebebiyle sürekli deri değiştiriyor 16:20 Nadir görülen hastalık sebebiyle sürekli deri değiştiriyor
Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim 16:05 Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı 15:36 Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! 15:32 İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim

Son Dakika Haberleri
16:26 Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı!
16:24 3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı
16:23 AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak
16:21 Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı
16:19 Nadir görülen hastalık sebebiyle sürekli deri değiştiriyor
16:16 Beylikdüzü'nde kuvvetli fırtına binayı paramparça etti
15:48 Son Dakika: Bağcılar'da çatı 6 aracın üzerine uçtu; 2 kişi yaralandı
15:47 THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle başka alanlara yönlendirildi!
15:46 Mustafa Cengiz'in ölümü sevenlerini yasa boğdu
15:45 Vatandaşlar, fırtına sebebiyle devrilen korumalıkların altında kalmaktan son anda kurtuldu
Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı! Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı!         
16:27
3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı 3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı         
16:25
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı         
16:22
Beylikdüzü'nde kuvvetli fırtına binayı paramparça etti Beylikdüzü'nde kuvvetli fırtına binayı paramparça etti         
16:17
28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi         
15:41
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi         
14:42
Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü, 9 yaralı Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü, 9 yaralı         
14:40
Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır         
13:39
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 16:38:46. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement