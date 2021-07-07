Kuyuya düşen yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Başkentte, edinilen bilgiye göre Mamak'da 60 yaşlardaki bir kadın kuyuya düştü. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Ankara İtfaiyesi ekiplerince kurtarma çalışmaları yürütüldü. Uzun süren kurtarma çalışmalarının ardından yaşlı kadın kuyudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

ANKARA - Ankara 'da kuyuya düşen 60 yaşlarındaki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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