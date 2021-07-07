Kuyuya düşen yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Kuyuya düşen yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
ANKARA - Ankara'da kuyuya düşen 60 yaşlarındaki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Başkentte, edinilen bilgiye göre Mamak'da 60 yaşlardaki bir kadın kuyuya düştü. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Ankara İtfaiyesi ekiplerince kurtarma çalışmaları yürütüldü. Uzun süren kurtarma çalışmalarının ardından yaşlı kadın kuyudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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