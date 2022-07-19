Son dakika haber: Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı

19.07.2022 00:43

Gelen son dakika haberine göre Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda leylek sürüsü, enerji nakil hattına çarptı, yangın çıktı.

Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda leylek sürüsü, enerji nakil hattına çarptı, yangın çıktı. Anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 22.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde faaliyet gösteren petrol istasyonu mevkiinde meydana geldi. Leylek sürüsü enerji nakil hattına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hatlarda oluşan ark sonucu yangın çıktı. Kopan tel tarla üzerine düşünce anız yangını meydana geldi. Alevlerin yayıldığını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale kısa sürede söndürdüler.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Sigara izmariti anız yangınına neden oldu Son dakika haberi: Sigara izmariti anız yangınına neden oldu Son dakika haberleri: Otomobilin koyun sürüsüne dalma anı kamerada Son dakika haberleri: Otomobilin koyun sürüsüne dalma anı kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:54 Bodrum'da yaşanan su kesinti sonrası vatandaşa tankerle su dağıtıldı
00:49 Fatih Karagümrük, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Diagne'yi transfer etti
00:31 Çeşme'de çıkan yangın sonrası belediye başkanından yardım çağrısı: Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin
00:18 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzine 96 kuruş indirim geliyor
23:45 Beşiktaş'a sezon öncesi kara haber: Ameliyat geçirecek Josef de Souza 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacak
23:43 Erdoğan'ın açıkladığı KYK borcu düzenlemesi kapsamında toplamda 26 milyar liralık enflasyon farkı silindi
23:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun EYT paylaşımına AK Parti'den yanıt: Oynadığınız oyunun sonu game over
22:01 İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü: Kuzeni Sefa Dönmez uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
21:05 Ordu'da traktörün lastiklerini yıkamak isteyen sürücü akıntıya kapıldı: Mahsur kaldığı dereden halatla kurtarıldı
19:53 KYK kredileriyle ilgili alınan karar sonrası Twitter'da gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan hükümete gönderme: EYT yükleniyor...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 01:17:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement