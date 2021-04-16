Son dakika 3. sayfa: Liseli dansçı Berhan'ı bıçaklayan Baran Ç.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

Liseli dansçı Berhan'ı bıçaklayan Baran Ç.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası

İSTANBUL - Bakırköy'de liseli dansçı Bertan Tamalan'ın okul çıkışı bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin davada suça sürüklenen çocuk B.Ç. 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı. Karara tepki gösteren anne Kibriye Tamalan, "Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmasını istiyorum" dedi.

Bakırköy'de 20 Aralık 2019 yılında okul çıkışı çıkan tartışmada bıçakla ağır yaralanan liseli profesyonel dansçı Bertan Tamalan'ın duruşmasında karar verildi. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; Berhan Tamalan'ın annesi Kibriye Tamalan ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tarafalar önceki celse savcılık tarafından dosyaya sunulan ve zanlı B. Ç.'nin, 'silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar olaya karışan diğer 5 şüphelinin ise 'kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsinin istenmesine yönelik mütalaasına karşın beyanlarda bulundular.

Duruşmada söz verilen Berhan Tamalan'ın annesi Kibriye Tamalan, "Mütalaayla katılmıyorum. Çocuğum öldü diye bırakılmış. Çocuğuma karşı kasten öldürmeye teşebbüs edilmiştir. Ölüm fermanını imzalayacağım diye söylüyor. O nedenle suça sürüklenen çocukların kasten öldürmeye teşebbüsten ceza almalarını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, olayın gerçekleştiği zaman B.Ç.'nin 18 yaşını doldurmadığı ve dava sürecinde ortaya koyduğu davranışlarıyla iyi hal indirimi uygulayarak 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay hapsine hükmetti. Mahkeme diğer suça sürüklenen çocuklar A.B.A, E.C, B.E, S.U. ve T.T. hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasın fakat hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Üye Hakim suça sürüklenen çocuklar A.B.A, E.C, B.E, S.U. ve T.T.'nin Baran Ç.'ye iştirak ettikleri görüşünde olduğunu belirterek, Berhan Tamalan'ın yaşamını tehlikeye sokacak şekilde silahla yaralama suçundan cezalandırılmaları gerektiğinden çoğunluğun kararına muhalif olduğunu belirtti.

"Bir üst mahkemeye başvuracağız"

Duruşma sonrası açıklama yapan anne Kibriye Tamalan, "Oğlum bir çete grubu tarafından bıçaklanarak, yoğun bakımda yattı. Adli tıp raporları var. Ölümden döndü. Bir hafta boyunca yoğun bakımda yatarak hayat mücadelesi verdi. Biz ailecek şoktayız. Berhan, psikolojik tedavi görüyor, atlatamadı. Yaraları iyileşmedi. İki senedir sınavlara hazırlanamıyor, üniversite sınavlarına girecek ve ağrıları durmuyor. Doktoru izin vermediği için duruşmaya gelmedi. Duruşmaya geldiği zaman sonucun böyle olacağını biliyordu ve gelmek istemedi. Mücadelemiz gençlere örnek olsun. Kasten öldürme suçu nasıl yaralamaya çevriliyor. Bir hakime hanımın karşıt görüşte olması bizi çok sevindirdi. Demek ki dosyada bir kasten öldürme var. Planlı bir şekilde yapılmış bir olay. Çünkü bir gün önceden olayda çocuk söylüyor. Ölüm fermanınızı imzalayacağım diyor. Planlanmış bir şey açık açık ortada yazışmaları var. Kamera görüntüleri var. Bıçak zaten sadece yaralayan çocukta var. Hiçbir çocukta bıçak yok. Duruşmadaki çocukların hepsi yaralayan çocukta bıçak olduğunu söylüyor. Oğlumu kim bıçakladı, kim öldürmeye geldi? Lütfen herkes bu dosyaya sahip çıksın, incelesin, doğru kararlar versin. Oğlum yaşantısı boyunca rahat yaşasın derdim o. Sırtında 2 bıçak yarası var. Biri akciğerini diğeri omuriliğe bir santim kala bıçak yaraları var. Tabi ki sırtından birçok bıçak yarası var. Ama iki tanesini sokmuşlar. Çocuk yere düşmüş. Öldürdük diye bırakmışlar zaten. Kanlar içinde kalmış çocuk nasıl kalksın, arayamamış kimseyi. Mahkeme 3 yıl ceza verdi fakat bunun yatarı yok. Bizim çektiğimiz acılar bizim çektiğimiz çileler ne olacak. Bunun yatarı olmadığı için kasten öldürmeye teşebbüs yargılanmasını istiyorum. İnşallah bir üst mahkeme doğru kararlar verir. Biz de yolumuza devam ederiz. Bir üst mahkemeye başvuracağız. Hukuka ve adalete inanıyorum. Vicdanı olan insanlar lütfen doğru kararlar versin" dedi.