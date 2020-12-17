Son dakika 3. sayfa: Maddi hasarlı kaza sonrası sürücülerin tartışmasında kan aktı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Maddi hasarlı kaza sonrası sürücülerin tartışmasında kan aktı

17.12.2020 13:52
Son dakika 3. sayfa: Maddi hasarlı kaza sonrası sürücülerin tartışmasında kan aktı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik'te 2 otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası başlayan tartışma sonucu sürücülerden biri elinden, diğeri ise kaşından yaralandı.

Bilecik'te 2 otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası başlayan tartışma sonucu sürücülerden biri elinden, diğeri ise kaşından yaralandı.

Olay, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki 11 AS 202 plakalı otomobil sürücü Ömer K., aracını hareket ettirdiği esnada Tevfikbey Caddesinden, Tepebaşı mevkiine seyir halindeki Ufuk A. yönetimindeki 11 AP 199 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada maddi hasar meydana gelirken 2 sürücü arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk A., araç içinde oturan Ömer K.'nin sürücü camına yumruk attı. Bu esnada patlayan camın parçaları Ufuk A.'nın elini, Ömer K.'nin ise kaşını yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ayakta tedavi uyguladı. Tedavinin ardından sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - BİLECİK

Son dakika 3. sayfa: Maddi hasarlı kaza sonrası sürücülerin tartışmasında kan aktı
Son dakika 3. sayfa: Maddi hasarlı kaza sonrası sürücülerin tartışmasında kan aktı
Son dakika 3. sayfa: Maddi hasarlı kaza sonrası sürücülerin tartışmasında kan aktı
Son dakika 3. sayfa: Maddi hasarlı kaza sonrası sürücülerin tartışmasında kan aktı
Son dakika 3. sayfa: Maddi hasarlı kaza sonrası sürücülerin tartışmasında kan aktı

Gazipaşa, Bilecik, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Maddi hasarlı kaza sonrası sürücülerin tartışmasında kan aktı - Son Dakika


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