Son dakika 3. sayfa: Maden Ocağında vardiya şoföründe Covid-19 tespit edildi, 8 işçi karantinaya alındı
Son dakika haberleri... Kastamonu'nun Küre ilçesinde faaliyet gösteren bakır madeni ocağında vardiya şoförlüğü yapan bir işçide Covid-19 hastalığı tespit edildi.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde faaliyet gösteren bakır madeni ocağında vardiya şoförlüğü yapan bir işçide Covid-19 hastalığı tespit edildi. Ardından hasta ile temas halindeki 8 işçide karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında vardiya şoförü olarak çalışan bir kişi, rahatsızlanması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etti. Burada yapılan ilk muayenesinde işçinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine vardiya şoförü işçi ile temas halindeki 8 işçi, maden ocağı bünyesindeki koğuşlarda karantinaya alındı. İşçinin korona virüs testi pozitif çıkması üzerine maden ocağında dezenfekte çalışması yapılıyor.
Öte yandan ilk muayenesinde Covid-19 testi pozitif çıkan işçinin hastanede tedavisinin devam ettiği ve başka tahlillerinin de yapılacağı öğrenildi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:44 Kaynak: İHA
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