Son dakika 3. sayfa: Mahalle bekçisinden tüfekli şahsa tekmeli müdahale... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Mahalle bekçisinden tüfekli şahsa tekmeli müdahale... O anlar kamerada

29.03.2022 09:10

Son dakika haberi... Mahalle bekçisinden tüfekli şahsa tekmeli müdahale... O anlar kamerada Kahramanmaraş'ta çarşı ve mahalle bekçisi, sokakta silahıyla etrafa bağırıp çağıran şahsı elindeki tüfeğe tekme atarak müdahale etti Zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü Kahramanmaraş'ta çarşı ve mahalle bekçisi,...

Mahalle bekçisinden tüfekli şahsa tekmeli müdahale... O anlar kamerada

Kahramanmaraş'ta çarşı ve mahalle bekçisi, sokakta silahıyla etrafa bağırıp çağıran şahsı elindeki tüfeğe tekme atarak müdahale etti

Zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çarşı ve mahalle bekçisi, sokakta silahıyla etrafa bağırıp çağıran şahsı elindeki tüfeğe tekme atarak etkisiz hale getirdi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki tüfekle etrafa bağıran bir kişi olduğunu gören çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve mahalle bekçileri, elindeki av tüfeğini bırakmayan ve teslim olmayan şüpheliyi ikna etmek istedi.

İknalara uymayan şüpheliye çarşı ve mahalle Bekçisi müdahale etti. Bağıran şüphelinin arkasından gelen mahalle bekçisi, şahsın elindeki tüfeğe tekme atarak yere düşürdü.

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Son dakika 3. sayfa: Mahalle bekçisinden tüfekli şahsa tekmeli müdahale... O anlar kamerada
Son dakika 3. sayfa: Mahalle bekçisinden tüfekli şahsa tekmeli müdahale... O anlar kamerada
Son dakika 3. sayfa: Mahalle bekçisinden tüfekli şahsa tekmeli müdahale... O anlar kamerada

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Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Mahalle bekçisinden tüfekli şahsa tekmeli müdahale... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Mahalle bekçisinden tüfekli şahsa tekmeli müdahale... O anlar kamerada - Son Dakika
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