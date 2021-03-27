Son dakika 3. sayfa: Malatya'da 100 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Malatya'da 100 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
27.03.2021 10:30
Son dakika haberi: Malatya'da son günlerde polis tarafından kaçak sigara malzemeleri üzerine çalışmalar yoğunlaştırılırken, son operasyonda da 100 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Malatya'da son günlerde polis tarafından kaçak sigara malzemeleri üzerine çalışmalar yoğunlaştırılırken, son operasyonda da 100 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, bir şahısın bandorolsüz makaron satışı yaptığı bilgileri elde edildi.
Şahsın deposunda yapılan aramalarda, 100 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. - MALATYA
Son Dakika Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini anlattı "Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım Lüks sitede akılalmaz olay! 'Boksörüm' diyerek vatandaşa böyle saldırdı Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı