Son dakika 3. sayfa: Malatya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Malatya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı

07.04.2022 13:25
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Son dakika haberler... MALATYA (İHA) – Malatya'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada silahla başında vurulan bir kişi ağır yaralandı.

MALATYA (İHA) – Malatya'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada silahla başında vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, 11.15 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarından alacak verecek meselesi yüzden husumet bulunan A.Y., R. S. ile Y.Y. Niyazi Mısri Caddesi üzerinde karşılaştı. Tarafların karşılaşması kısa sürede tartışmaya ardından da kavgaya dönüşürken, açılan ateş sonucu baş kısmına isabet alan Y.Y. yaralandı. Olayın şüphelilerinden R.S. olayda kullandığı suç aletiyle birlikte polis merkezine giderek teslim olurken, diğer şüpheli A.Y. ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekinin sevk edildiği olayda yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet tabanca, 1 adet boş tüfek kartuşu ile 4 adet kovan buldu.

Hastanede tedavi altına alınan Y.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu olayla ilgili başlatılan tahkikat çok yönlü sürüyor. - MALATYA

Son dakika 3. sayfa: Malatya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı

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Polis sevdalısı Muhammed'e sürpriz ziyaret Polis sevdalısı Muhammed'e sürpriz ziyaret POMEM'e anlamlı ziyaret POMEM'e anlamlı ziyaret

Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Malatya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Malatya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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