Son dakika 3. sayfa: Maltepe'de bekçilere ateş açan hırsızlar yakalandı...Çatışma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Maltepe'de bekçilere ateş açan hırsızlar yakalandı...Çatışma anı güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Maltepe'de önceki gece bir markete girmeye çalışan 4 zanlı, gece kartalları olarak adlandırılan bekçilerini fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Bekçiler soygunculardan birini yakaladığı esnada, diğer 3 zanlının silahlı saldırına uğradı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay önceki gece sabaha karşı Maltepe Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesinde yaşandı. Devriye görevi yapan bekçiler, bir markete girmeye çalışan 4 kişiyi gördü. Olaya müdahale eden bekçiler soyguncu gruptan Volkan G.(19),'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan arkadaşlarını bekçilerin elinden almaya çalışan diğer soyguncular bekçilere silah çekerek ateş açtı. Çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken 3 kişilik soyguncu ekip arabalarına binerek olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş kapsamlı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olaya karışan diğer 2 kişiyi tespit etti. Başlatılan çalışma sonrası olaya karışan Emre A.(18), Mahmud M.(19), yakalandı. Gece bekçileri tarafından olay anında yakalanan Volkan G.,ve daha sonra yapılan operasyonla yakalanan Emre A., ve Mahmud M., emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.