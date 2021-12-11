Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: Manavgat merkezdeki orman yangınının ilk duruşmasından tutuksuz yargılama çıktı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Manavgat merkezdeki orman yangınının ilk duruşmasından tutuksuz yargılama çıktı

11.12.2021 00:57
Son dakika 3. sayfa: Manavgat merkezdeki orman yangınının ilk duruşmasından tutuksuz yargılama çıktı

Son dakika haber... Antalya'nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde 28 Temmuz'da çıkan ve 4 hektar ormanlık alan ile çok sayıda ev ve işyerinin zarar gördüğü yangınla ilgili dava görülmeye başlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde 28 Temmuz'da çıkan ve 4 hektar ormanlık alan ile çok sayıda ev ve işyerinin zarar gördüğü yangınla ilgili dava görülmeye başlandı. 'Çocuk Mahkemesi' sıfatıyla Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu bulunan C.Y. mahkemece tahliye edildi.

Kavaklı Mahallesi'nde 28 Temmuz'da çıkan ve 4 hektarlık ormanlık alan ile çok sayıda ev ve işyerinin zarar görmesine neden olan orman yangınıyla ilgili dava 'Çocuk Mahkemesi' sıfatıyla Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık C.Y. Alanya Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık M.A.T., sanık avukatları ile ev ve işyerleri zarar gören 22 vatandaştan 17'sinin yanı sıra Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü avukatı salonda hazır bulundu.

Sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle kapalı gerçekleştirilen duruşmada ormanı yaktığı iddia edilen M.A.T., ormanlık alanın kenarından yürürken C.Y.'nin kendisini çağırdığını belirterek, "Beni 'Ormanı yakmazsan ablanı ve kardeşini öldürürüm' diye tehdit etti. Daha önceleri C.Y. ile ablam Y.T. sevgiliydi, sonra ayrıldılar. Ben istemiyordum. C.Y. beni tehdit edip ormanı yakmamı istedi ve bana bir çakmak verdi. O sırada C.Y.'nin yanında olan diğer 3 kişi de ormanı yakmam için beni tehdit etti. Çakmakla orada bulunan kuru dalları tutuşturdum. C.Y. ve arkadaşları kaçtı. Ben yangını söndürmeye çalıştım ama söndüremedim" dedi.

Mahkeme başkanının 'Daha önce farklı anlatmışsın, doğrusunu söyle' demesi üzerine M.A.T., "Yangını C.Y. beni tehdit ettiği için çıkardım. Ben korktuğum için böyle ifade vermiştim. Ben yangını söndürmeye çalışırken parmağım yanmıştı. Benim şimdiki ifadem daha doğrudur" dedi.

Tutuklu sanık C.Y. ise kendisinin ormanı yakmadığını ve yaktırmadığını belirterek, "Ben olay günü M.A.T. ile konuşmadım. Daha önceleri kendisiyle sürekli kavga ederdik. Kendisi bana küfredip edip kaçardı. Ben kendisini bir keresinde yakalayıp boğazını sıkmıştım. M.A.T.'nin ablası ile benim gönül ilişkim olmuştu. Bu nedenle bana husumet duyması nedeniyle iftira atmış olabilir. Ben M.A.T.'ye çakmak vermedim, kendisiyle sohbet bile etmedim. Suçsuz yere cezaevinde yatıyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Duruşmaya katılan şikayetçiler de yangın nedeniyle ev ve işyerlerinin yandığını belirterek, zararlarının tazmin edilmesini ve suçluların cezalandırılmasını istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, suç vasfı ve mahiyetindeki değişme olabileceği ve delillerin toplanmış olduğunu belirterek, C.Y.'yi tahliye ederken, M.A.T.'nin devlet yurdunda kalması şeklindeki tedbiri kaldırdı. Mahkeme heyeti, M.A.T.'nin 'olay tarihi itibariyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayama veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği, beyanlarına itibar edilip edilemeyeceği' hususunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu'ndan rapor istenmesine karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

14 yıl hapsi isteniyor

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 hektarlık ormanlık ve şikayetçilerin ev ve iş yerlerinde zarara neden olan yangının şüpheli M.A.T. tarafından çıkarıldığı, diğer şüpheli C.Y.'nin ise aklında orman yangını olmayan M.A.T.'yi yönlendirdiği belirtildi.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'yle 24 vatandaşın şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, M.A.T. hakkında 'kasten orman yakmak' ve 'olası kastla mala zarar vermek' suçlarından 7 yıl 1 ay hapis, 6 bin 667 gün adli para cezası, C.Y. hakkında ise aynı suçlardan ve olayla ilgili azmettirici olduğu gerekçesiyle 14 yıl 1 ay 20 gün hapis ve 13 bin 333 gün adli para cezası cezalandırılmaları talep edildi. - ANTALYA

Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat, Mahkeme, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Manavgat merkezdeki orman yangınının ilk duruşmasından tutuksuz yargılama çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu 22:59 Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti 21:36 Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya 18:36 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum 17:13 Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu 16:05 Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar 14:58 Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi 13:06 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır 13:04 İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır

Son Dakika Haberleri
00:48 TBMM Başkanvekili Celal Adan'ı vekillerin tartışması çıldırttı: Çıkın dışarı, zemin müsait
00:38 Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında verdi
00:37 Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid iddiası ses getirdi
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yere atarak hakaret eden kişi gözaltına alındı
23:49 Andre Villas-Boas Beşiktaş'ın teklifini reddetti
23:48 Avrupa Ligi'nde grup etabının en iyi 11'inde bizden de iki isim var
23:28 2 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi
23:14 Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama yaşandı
23:14 Fenerbahçe, Henry Onyekuru için harekete geçti
22:59 Bakan Gül, Meclis kürsüsünden açıkladı: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor
Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında verdi Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında verdi         
00:38
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz         
17:53
Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla         
16:31
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 01:06:48. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Manavgat merkezdeki orman yangınının ilk duruşmasından tutuksuz yargılama çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement