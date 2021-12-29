Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: Manavgat'ta yılbaşı öncesi riskli bölgelerde polis denetimi - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Manavgat'ta yılbaşı öncesi riskli bölgelerde polis denetimi

29.12.2021 10:01
Son dakika 3. sayfa: Manavgat'ta yılbaşı öncesi riskli bölgelerde polis denetimi

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi park, bahçe, metruk bina gibi risk oranının yüksek olduğu bölgelerde arama ve uygulama gerçekleştirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi park, bahçe, metruk bina gibi risk oranının yüksek olduğu bölgelerde arama ve uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında, üzerinde uyuşturucu maddeler ele geçirilen 2 şahsa adli işlem uygulandı.

Yılbaşı öncesinde Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği personeli ve Narkotik K-9 Köpeği Pars'ın da katılımıyla, Manavgat'ta bulunan park, bahçe, metruk bina, risk oranının yüksek olduğu cadde ve sokaklarda yapılan uygulamalarda; 1 şahıs üzerinden 45 gram Metamfetamin maddesi ve 3,25 gram esrar maddesi ile başka bir şahsın üzerinden 17 gram esrar maddesi elde geçirildi. 2 şahsa, 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Son dakika 3. sayfa: Manavgat'ta yılbaşı öncesi riskli bölgelerde polis denetimi
Son dakika 3. sayfa: Manavgat'ta yılbaşı öncesi riskli bölgelerde polis denetimi

YORUMLAR
500

Manavgat, Yılbaşı, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Manavgat'ta yılbaşı öncesi riskli bölgelerde polis denetimi - Son Dakika


Çiftçi keçisinin doğurduğu insan yüzlü oğlağı görünce gözlerine inanamadı Çiftçi keçisinin doğurduğu insan yüzlü oğlağı görünce gözlerine inanamadı         
09:59
Fatih Terim'den Farioli açıklaması geldi: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını biliyorum Fatih Terim'den Farioli açıklaması geldi: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını biliyorum         
09:53
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap         
14:26
Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı         
14:17
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03

Son Dakika Haberleri
09:59 Çiftçi keçisinin doğurduğu insan yüzlü oğlağı görünce gözlerine inanamadı
09:56 Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı
09:52 Fatih Terim'den Farioli açıklaması geldi: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını biliyorum
09:37 Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü
09:26 Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı dizisi kadrosuna katıldı
09:17 Fenerbahçe ve İSKİ davası sonuçlandı! Faiziyle ödeyecek
09:13 Kemal Sunal filmi gibi evlilik: Çürük cevizler yüzünden eşi tarafından terk edildi!
09:06 Emekli ve memur maaş zamlarında son 5 gün! Yüksek zam yolda!
09:01 Bilim Kurulu kritik gündemde toplanıyor! Vakalar arttı, yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
08:54 Ekonomist İslam Memiş, dolarda yükseliş için tarih verdi: 3-4 ay bekleyecek diyenlere inanmayın
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 10:08:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Manavgat'ta yılbaşı öncesi riskli bölgelerde polis denetimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement