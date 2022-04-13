Son dakika 3. sayfa: Manisa'da esrar operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Manisa'da esrar operasyonu: 1 gözaltı

13.04.2022 00:58
Son dakika 3. sayfa: Manisa'da esrar operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haber: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 şüpheli şahsın işyerinde ve evinde yapılan aramada 30 gram kubar esrar ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 şüpheli şahsın işyerinde ve evinde yapılan aramada 30 gram kubar esrar ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Delemenler Mahallesinde bugün saat: 12.00 sıralarında Alaşehir 7'nci JASAT timi, İstihbarat ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; O.K. (28) ve İ.K. (60) isimli şahısların işletmiş oldukları iş yerinde ve ikamet ettiği evlerinde kubar esrar maddesi sattıkları ve müşteri aradıkları yönünde duyumlar elde edilmesinin ardından Alaşehir Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı sonrası O.K. ve İ.K. isimli şahısların adreslerinde yapılan aramada, O.K. isimli şahsa ait yaklaşık 30 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. O.K. isimli şahıs gözaltına alınırken, İ.K. isimli şahıs ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

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Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Manisa'da esrar operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Manisa'da esrar operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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